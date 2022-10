Zoom – Front national : de père en fille, 50 ans de dédiabolisation

50 ans de Front national, c’est aussi 50 ans de discours de la famille Le Pen. Chez Jean-Marie Le Pen, le père et Marine Le Pen, la fille, on retrouve une symétrie méconnue. Si Marine Le Pen a lancé le processus de "dédiabolisation" de son parti, en usant d’une rhétorique plus apaisée, bien avant cela son père lui-même représentait une version "apaisé" de l'extrême droite.