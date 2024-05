Zoom : Gabriel Attal, le corps du pouvoir ?

Jeudi 23 mai, Gabriel Attal et Jordan Bardella s’affrontent dans le débat le plus attendu de la campagne pour les élections européennes. Après s’être intéressée au physique nouvellement bodybuildé du candidat Rassemblement national, Maïa Mazaurette décrypte celui du Premier ministre, qui s’est lui aussi beaucoup transformé depuis ses débuts en politique. Loin du physique juvénile de ses débuts, Gabriel Attal s’est lui aussi affirmé au fil de son ascension politique. Avec une question vieille comme le monde : quel est le prix à payer pour obtenir le pouvoir ?

