Zoom : Gérald Darmanin et sa "tactique de l’épouvantail" anti-NUPES

Interrogé dans le Journal du dimanche, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a accusé l’extrême gauche de « terrorisme intellectuel », la NUPES de « tirer dans le dos des policiers » et de « prendre en otage le reste de la gauche » et de « jouer avec les islamistes ». Autant de termes qui servent un seul but : criminaliser l’opposition de gauche, renvoyer la NUPES en dehors de la loi et de la démocratie, au plus haut niveau possible de disqualification politique.