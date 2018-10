Zoom : Gérard Collomb, ce rockeur

Aujourd’hui, forcément, Lilia Hassaine zoom sur la démission de Gérard Collomb. Le ministre de l’Intérieur a mis les voiles ce mercredi matin, après une démission fracassante annoncée et renouvelée dans la presse. Ce mercredi donc, Libération a fait sa Une sur un Gérard Collomb mort de rire et titré « le gag du lyonnais ». Lilia Hassaine nous décrypte cette image, mais aussi celles, moins connues, d’un Gérard Collomb hyper rock’n’roll, avec une guitare électrique et qui chante même « Les portes du pénitencier » de Johnny Hallyday.