Zoom : Gérard Piqué tire le maillot de Kylian Mbappé, et un mème est né

En savoir plus sur Yann Barthes

Depuis le coup de sifflet final du match Barcelone-PSG mardi soir, une image fait le tour du monde : celle de Gérard Piqué tirant le maillot d’un Kylian Mbappé inarrêtable à la 50ème minute du match. Une image qui symbolise la domination du joueur français sur l’équipe catalane et qui est très vite devenue virale sur les réseaux sociaux. Et qui dit viralité dit détournement. Depuis cette nuit, des centaines d’internautes se sont amusés à détourner l’image avec des slogans tous plus savoureux les uns que les autres.