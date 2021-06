Zoom : Guillaume Peltier, une envie de sécession

À moins d’un an de l’élection présidentielle et alors que Les Républicains peinent à définir une ligne entre ceux qui penchent pour En Marche et ceux qui penchent trop vers la droite, le vice-président du parti en a rajouté une couche. Au Grand Jury de RTL, Guillaume Peltier a martelé vouloir réunir patriotes et républicains, mais on ne sait plus trop contre qui. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.