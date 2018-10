Au Pérou, un homme a appris que sa femme l’avait trompé avec un autre homme grâce à… une capture Google Maps. La voiture Google, qui sillonne le monde pour tracer les cartes les plus précises possibles, a ainsi capté un instant câlin entre l’épouse et l’amant. Mais cette image insolite, ce n’est pas la première que Google Maps a capté, il en existe des centaines d’autres, des plus drôles aux plus sensibles.