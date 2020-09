Zoom : imposer le masque en extérieur est-il illégal ?

En savoir plus sur Yann Barthes

Alors que le port du masque dans les rues est devenu obligatoire dans certaines grandes villes, Strasbourg pourrait faire jurisprudence. Alors qu’elle avait imposé le port du masque 24h/24 et 7j/7, la ville vient de rétropédaler après la plainte de deux médecins jugeant l’obligation « disproportionnée ». Dès lors qu’ils ont obtenu gain de cause, peut-on considérer que le masque en extérieur est illégal ? D’autres villes peuvent-elles retirer cette obligation ? On en parle avec Lilia Hassaine.