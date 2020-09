En savoir plus sur Yann Barthes

Jean-Michel Blanquer a provoqué l’indignation et suscité un nombre incalculables de détournements en appelant les jeunes filles à se vêtir d’une « tenue républicaine » lorsqu’elles se rendent à l’école. Jugée « sexiste », cette petite phrase est la dernière d’une longue série qui a toujours visé à modifier la façon de s’habiller des élèves, et particulièrement des jeunes filles. On en parle avec Lilia Hassaine.