C’est LA vidéo la plus vue de 2019 : en France et à l’étranger, les images de Jawad Bendaoud, le logeur de Daesh, entrant, visage fermé, regard noir, dans le tribunal de son procès en appel en 2018. Partagée par des millions d’internautes avec des légendes plus ou moins drôles, la vidéo aura fait le tour du monde avant que les Américains ne réalisent l’identité de celui qu’ils moquaient. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.