Zoom : "Je suis gendarme" de Jordan Bardella, l’affiche de tous les problèmes

Pour promouvoir sa candidature aux élections européennes, le Rassemblement national a lancé une campagne d’affiches montrant un gendarme de dos avec le slogan "Je suis gendarme, je vote Jordan Bardella le 9 juin". Problème : qu’il s’agisse d’un vrai gendarme ou d’un mannequin, le RN est dans l’illégalité la plus totale avec cette affiche. Ce que n’a pas manqué de pointer le directeur général de la gendarmerie nationale, avant de recevoir une réponse des plus sèches de Jordan Bardella. Le RN joue à fond la carte de son succès au sein des forces de l’ordre, quitte à enfreindre la loi.

