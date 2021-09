Zoom - Jean-Luc Mélenchon vs Éric Zemmour : c’est quoi la "créolisation" ?

Depuis quelques jours, on entend beaucoup parler de « créolisation » dans les discours politiques : ce week-end, Jean-Luc Mélenchon s’en est servi pour tacler Éric Zemmour. Mais c’est quoi au juste la « créolisation » ? On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. Le concept, créé par l’écrivain martiniquais Édouard Glissant, finaliste du prix Nobel de Littérature, au début des années 1990 sert à désigner un partage culturel. Apporter sa pierre et faire de deux cultures une culture commune, enrichie. Un concept que réfute Éric Zemmour pour qui le seul mot d’ordre qui vaille est, à l’inverse, l’assimilation. Autrement dit, s’effacer dans la culture du pays d’accueil plutôt que de laisser son empreinte sur celle-ci.