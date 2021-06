Zoom : Joe Biden à Tulsa 100 ans après le massacre de 300 Afro-Américains

En 1921, des émeutiers blancs ont tué 300 Afro-Américains d’un quartier de Tulsa, dans l’Oklahoma, après un incident mineur entre un adolescent noir et une opératrice d’ascenseur blanche amplifié par la presse. Cent ans plus tard, Joe Biden est attendu à Tulsa ce mardi. Le président américain vient rendre hommage aux victimes, mais également annoncer plusieurs grandes mesures économiques pour le pays. Il veut s’attaquer au « racial wealth gap », l’écart de richesse entre blancs et noirs aux États-Unis. Et s’il a choisi cette date et la ville de Tulsa, ce n’est pas par hasard. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.