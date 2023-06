Zoom : Jordan Bardella compare les jeunes filles qui portent l’abaya à des virus

Lors d’un débat sur les abayas, le président du Rassemblement national Jordan Bardella a déclaré que ceux-ci avaient pour but de “tester les défenses immunitaires de la Nation”. Les abayas sont des robes amples et longues et le cœur du débat consiste à déterminer si elles sont utilisées par les élèves pour manifester leur foi musulmane. Si c’est le cas, cela serait contraire à la loi de 2004 sur le port de signes religieux à l’école. Pour le ministre de l’Education nationale, l’abaya serait parfois un signe religieux alors que pour le Conseil Français du Culte Musulman, l’abaya n’est rien d’autre qu’un vêtement traditionnel du Moyen-Orient. Le commentaire de Jordan Bardella est assez violent : le système immunitaire renvoie à ce qui protège notre corps contre ce qui l’agresse. Le président du RN assimile les jeunes filles qui portent l’abaya à des virus, des parasites, des tumeurs. Par ces propos, ces jeunes filles sont renvoyées en dehors de la Nation à laquelle elles appartiennent pourtant en toute légitimité. Cette rhétorique renvoie à l’héritage d’extrême-droite du Rassemblement national : Edouard Drumont, l’une des plus violentes plumes antisémites du début du XXème siècle, comparait les juifs à un corps étranger dans l’organisme de la France.