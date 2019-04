Zoom : Kim Kardashian annonce vouloir devenir avocate

C’est une consécration pour Kim Kardashian : pour la première fois, la star fait la couverture, seule, du Vogue américain. La dernière fois qu’elle avait fait la Une, c’était en compagnie de Kanye West, à l’occasion de leur mariage. Cette fois, la seule et unique star, c’est elle : dans le magazine, des pages et des pages consacrées à l’intimité de Kim Kardashian, des photos avec ses enfants, des anecdotes… Et tout ça pour une bonne raison : Kim Kardashian avait une grande annonce à faire au monde. En effet, la star a décidé de devenir… avocate. Et peut-être même présidente des États-Unis. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.