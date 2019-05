Zoom : l’histoire derrière le célèbre "You’ll never walk alone" de Liverpool

Incroyable remontada pour Liverpool en demi-finale de la Ligue des Champions mardi soir. Le club anglais, que tout le monde voyait éliminé par Barcelone, l’a finalement emporté 4 buts à 0. Dans le stade, c’est une véritable communion entre les supporters et les joueurs qui s’est jouée à la fin de la rencontre. Et partout, ce même titre « You’ll never walk alone », devenu l’hymne de Liverpool. Lilia Hassaine nous raconte ses origines.