Zoom : La Commune de Paris fête ses 150 ans

La Commune fête aujourd’hui son 150ème anniversaire. Mise à l’honneur à la Une des quotidiens de gauche, elle continue pourtant à diviser, 150 ans après sa fin. Lilia Hassaine nous explique pourquoi dans son Zoom. En 1871 et pendant 72 jours, le peuple parisien composé d’artisans et d’ouvriers se rebelle contre le gouvernement en place. Acculés, les dirigeants se réfugient à Versailles pendant que Paris devient le théâtre d’une violente répression, mais aussi celui d’avancées sociales majeures. C’est au cours de La Commune qu’ont été déboulonnées les premières statues : la colonne de la place Vendôme ou la statue de Napoléon 1er. C’est aussi au cours de cette insurrection qu’a été mis en place le premier gouvernement populaire qui va décréter la séparation de l’Église et de l’État et supprimer le Budget des Cultes. C’est aussi pendant la Commune que les femmes obtiennent l’égalité salariale – pour une courte période – mais aussi le droit de se syndiquer, de porter des armes et de manifester auprès des hommes. Ces avancées, bien que majeures, n’auront été possibles que pendant une courte parenthèse. Au mois de mai 1871, en moins d’une semaine, la Commune est réprimée dans le sang. Bilan : 20 000 morts, dont 4 000 femmes.