Zoom : la fake news de l’incendie de Rouen

Jeudi 26 septembre au matin, un incendie ravage l’usine Lubrizol de Rouen, classée Seveso. Un impressionnant nuage noir et dense s’élève à plusieurs centaines de mètres de hauteur. Les images sont saisissantes et rapidement l’information fait le tour des chaînes d’info et des réseaux sociaux. D’autres images, tout aussi impressionnantes, ont également beaucoup circulé sur le web. Problème : elles n’ont jamais été tournées à Rouen, mais en Chine. Ce qui n’a pas empêché des centaines de milliers de partages.

