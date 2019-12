Zoom : la Finlande donne une nouvelle leçon de féminisme à ses voisins

La Finlande est désormais dirigée par un gouvernement majoritairement féminin. Dix femmes et cinq hommes ont été nommés ministres par la plus jeune cheffe de gouvernement du monde, Sanna Marin, récemment arrivée au pouvoir. En plus d’avoir été embauchées à des postes clés du gouvernement finlandais, ces dix femmes sont jeunes, voire très jeunes et sont également les leaders politiques des principaux partis du pays. Ce n’est pas la première fois que la Finlande donne une leçon de féminisme à ses voisins européens. On en parle avec Valentine Oberti dans son Zoom.

