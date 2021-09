Zoom : la France est-elle vraiment de droite ?

Ces derniers mois, on entend partout dire que la France se « droitise ». Sur les chaînes d’infos, dans la presse, le constat semble établi, mais dans les faits qu’en est-il ? Les Français sont-ils vraiment majoritairement à droite ? Antoine Bristielle fait le point et c’est un peu plus compliqué que ça en a l’air.