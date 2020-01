Zoom : la guerre des drapeaux entre l’Iran et les États-Unis

En représailles à la mort du général Qassem Soleimani, l’armée iranienne a tiré plusieurs missiles sur des bases américaines en Irak dans la nuit de mardi à mercredi. Après l’attaque, Saeed Jalili, conseiller politique du Guide suprême iranien a posté une photo du drapeau iranien sur Twitter. Une réponse au tweet de Donald Trump, quelques jours plus tôt. Depuis, c’est une véritable guerre des drapeaux et des symboles qui se jouent entre l’Iran et les États-Unis. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.

