Zoom : la maire écolo de Poitiers déclenche une polémique après ses propos sur l’aviation

La maire EELV de Poitiers a soulevé une vive polémique ce week-end en déclarant vouloir supprimer à terme les subventions accordées aux associations sportives dites « polluantes » parmi lesquelles les… Aéroclubs. Levée de boucliers immédiate sur les réseaux sociaux: de nombreux politiques, parmi lesquels l’ancien pilote de ligne et ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari se sont insurgés, citant les propos de Saint-Exupéry, écrivain et pilote, « Fais de ta vie un rêve et d’un rêve une réalité ». Depuis ce week-end, il y a donc deux équipes sur le front : l’épique « Peter Pan », qui rêve de voir les enfants s’envoler et de l’autre une partie des écologistes qui dénoncent la grosse pollution de ces activités aériennes. Sauf qu’en écoutant attentivement les propos de la maire de Poitiers, ils semblent nettement moins catégoriques qu’on a pu le penser. Alors pourquoi tant de bruit pour si peu ? Ce n’est pas la première fois que les maires écolos se font remarquer et se retrouvent au cœur de polémiques. Le maire de Lyon a eu droit, lui aussi, à sa levée de boucliers lorsqu’il a suggéré de ne pas faire passer le Tour de France, jugé trop polluant, dans sa ville en 2020. Tout comme le maire de Bordeaux, qui ne souhaitait pas mettre de sapin dans sa mairie en décembre dernier.