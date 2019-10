Zoom : la photo polémique de l’arbitre Peyper après le coup de coude de Vahaamahina

C’est le geste antisportif qui a fait parler de lui ce week-end : le coup de coude du rugbyman français Sébastien Vahaamahina sur un joueur gallois lors des quarts de finale de la coupe du monde de rugby. Ce geste lui a valu un carton rouge et un torrent de critiques dans la presse et sur les réseaux sociaux. Ce lundi, c’est au tour de l’arbitre de la rencontre, Jaco Peyper, de tomber dans la polémique après une photo sur laquelle on a pu le voir imiter le geste du rugbyman français en compagnie de supporters gallois.

