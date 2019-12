Dimanche, un groupe d’irréductibles était dans les rues pour protester contre l’ouverture de la PMA à toutes les femmes, y compris les femmes seules et les couples de femmes. Parmi eux, un homme cagoulé et capuché, un tatouage reconnaissable sur la main : une rune d'Odal, récupéré par les nazis. On en parle avec Valentine Oberti dans son Zoom.

En savoir plus sur Yann Barthes