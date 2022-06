Zoom : la Seine-Saint-Denis, terre de fantasmes et cible n°1

Depuis samedi soir et le fiasco de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France, la Seine-Saint-Denis a une cible sur la tête. On dit le département « hors de contrôle », « zone de non-droit », « zone de non-France ». Parce qu’elle est l’un des cinq départements les plus peuplés de France, parce qu’elle comporte une forte concentration de population immigrée, la Seine-Saint-Denis est aussi devenue une terre de fantasmes.