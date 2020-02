Zoom : la semaine des carnavals marquée par l’antisémitisme et l’homophobie

En savoir plus sur Yann Barthes

Si les carnavals de Venise et de Nice ont été écourtés pour cause de Coronavirus, le carnaval d’Alost, en Belgique a bien eu lieu et a fait polémique. En cause, la multiplication de clichés et de provocations à caractère antisémites. Il n’est pas le seul du genre : à Campo de Criptana, près de Madrid, on a vu défiler de faux soldats SS. A Imotski, en Croatie, une statue en papier mâché d’un couple homoparental avec leur bébé a été brûlée sur la place publique. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.