Zoom: la stratégie médiatique de Barack Obama

Depuis le mois de décembre, Barack Obama s’est lancé dans une gigantesque tournée médiatique afin de promouvoir le premier tome de ses mémoires. C’est un peu son Vendée Globe de l’interview. La première vague de cette tournée a eu lieu en décembre dernier, avec un entretien exceptionnel chez Oprah Winfrey, la papesse de l’interview outre-Atlantique. Puis, quelques jours plus tard, avec un autre entretien, au 20h de France 2 cette fois, avec le journaliste littéraire François Brusnel. En ce début d’année 2021, Barack Obama poursuit sur sa lancée : il était ce lundi matin sur France Inter, mais il a aussi donné une interview en Allemagne, en Espagne et en Italie. Le tout organisé par l’agence de communication Harry Walker avec un mot d’ordre : présenter le Barack Obama écrivain et non pas le Barack Obama ancien président. Une stratégie payante puisqu’il a déjà vendu 3 millions d’exemplaires du premier tome de ses mémoires.