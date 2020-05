Zoom : la stratégie par la peur et la culpabilisation pour lutter contre l’épidémie

En savoir plus sur Yann Barthes

Depuis le début de l’épidémie en France, le gouvernement et les élus ont joué sur deux tableaux majeurs : la culpabilisation des Français et la peur. Culpabilisation pour ceux qui sortaient pendant le confinement et peur de mourir pour tout le monde. Aujourd’hui encore, alors que le déconfinement est entamé, on se voit priver de certaines libertés élémentaires. Lilia Hassaine nous explique tout dans son Zoom.