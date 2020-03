En savoir plus sur Yann Barthes

Le Haut conseil à l’égalité femme-homme a rendu un rapport acide contre la télé-réalité Made in France. Les rapporteurs jugent que des émissions comme Koh-Lanta, les Marseillais ou les Anges de la télé-réalité véhiculent de nombreux stéréotypes sexistes et encouragent donc les jeunes, public majoritaire de ces programmes, à les intégrer voire à les reproduire. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.