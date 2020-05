Zoom : l’Allemagne veut se reconfiner, les citoyens descendent dans les rues

En savoir plus sur Yann Barthes

Depuis le début de la pandémie de Coronavirus en Europe, l’Allemagne fait figure de modèle. Le pays a testé massivement sa population et, malgré un grand nombre de cas positifs, enregistre moins de morts que ses voisins français ou italiens. Depuis trois semaines, l’Allemagne s’est donc déconfinée. Jusqu’à ce week-end, où un nouveau foyer de contamination au coronavirus a poussé le gouvernement à reconfiner la Rhénanie Nord-Westphalie. Une décision difficile à accepter pour une grande partie de la population qui a décidé de descendre dans les rues, et tant pis pour la distanciation sociale. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.