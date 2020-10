Zoom : le "Biden Express" de retour sur les rails

En savoir plus sur Yann Barthes

Dans toutes les campagnes électorales, les candidats se déplacent à travers tout le pays pour rencontrer leurs électeurs. L’Amérique ne déroge évidemment pas à la règle : pour Donald Trump, le road-trip se fera en avion. Polluant et un chouilla encombrant peut-être. Joe Biden, lui, a choisi de se déplacer en train. Pour toute la symbolique qu’il lui apporte : la force tranquille, l’ancrage, le temps long. Et aussi parce qu'il a une valeur sentimentale particulière pour lui. On en parle avec Lilia Hassaine.