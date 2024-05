Zoom : le chien qui pourrait faire basculer la présidentielle américaine

C’est l’un des personnages forts de la liste de Donald Trump pour la prochaine élection présidentielle américaine : Kristi Noem, 52 ans, gouverneure du Dakota du Sud et pressentie pour être la future vice-présidente des Etats-Unis en cas de réélection de Donald Trump. Kristi Noem aime la chasse, la nature, son ranch et surtout se mettre en scène. Sauf que depuis quelques jours, c’est le scandale : dans son livre à paraître le 7 mai prochain, la Républicaine vante sa "main ferme" pour prendre des décisions difficiles en illustrant avec une histoire qui a choqué l’Amérique. Il y a 20 ans, elle a tué sa chienne Cricket, 14 mois, car elle n’obéissait pas et attaquait des poules. L’émoi est national et Kristi Noem s’est en une fraction de seconde mis à dos toutes les associations de défense des animaux. Même Donald Trump aurait fait part de son profond désaccord avec le geste de sa co-listière. Du côté Démocrates en revanche, de nombreux gouverneurs ont sauté sur l’occasion en s’affichant tout sourire avec leurs propres chiens. Un tournant de la campagne ?