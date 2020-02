Zoom : le Coronavirus coupe court au carnaval de Venise et à la Fashion Week de Milan

Le Coronavirus frappe l’Italie depuis quelques jours et l’épidémie est galopante : déjà sept morts en Lombardie, la région de Milan. Milan qui célébrait justement sa Fashion Week cette semaine. Un événement déserté par les touristes et les acheteurs en raison des risques d’infection. Même sonnette d’alarme à Venise, où le traditionnel carnaval a dû être écourté deux jours plus tôt que prévu. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.

