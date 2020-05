En savoir plus sur Yann Barthes

Après l’épidémie de choléra au XIXe siècle, les architectes ont profondément remodelé Paris. Avenues plus grandes, routes pavées : on en était déjà, à l’époque, à rechercher la distanciation sociale imposée aujourd’hui pour lutter contre le Coronavirus. Justement, l’épidémie de Covid-19 va –t-elle, une fois de plus, modifier le paysage urbain de nos villes ? On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.