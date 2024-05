Zoom : le débat Bardella/Attal, une réunion de copains ?

Jordan Bardella et Gabriel Attal se sont affrontés lors d'un débat mais sont en réalité assez proches dans la vraie. Une proximité qui s'est finalement vue durant leur "affrontement" qui n'en était pas vraiment un. Un Premier ministre peut-il faire preuve d'autant de courtoisie avec un élu Rassemblement national ? Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont été bien plus froids lors de leurs poignées de main.

En savoir plus sur Marc Beaugé