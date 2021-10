Zoom 2022 : le débrief du "débat" entre Éric Zemmour et Michel Onfray

Lundi soir, Éric Zemmour et Michel Onfray s’affrontaient au Palais des Congrès dans un grand débat organisé par la revue souverainiste Front Populaire dirigée par… Michel Onfray. Au total, 3700 personnes ont payé entre 24 et 44 euros pour voir les deux hommes échanger. Parce que plus qu’un véritable débat, il s’agissait plutôt d’une ode à l’intelligence d’Éric Zemmour. Lilia Hassaine débriefe ce « débat » dans son Zoom 2022.