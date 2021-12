Zoom : le doigt d’honneur d’Éric Zemmour, le geste de trop

L’image du week-end, celle qui a tourné en boucle sur les chaînes d’info et les réseaux sociaux, c’est celle du doigt d’honneur d’Éric Zemmour à Marseille. Le polémiste a achevé sa visite chaotique de la cité phocéenne par cet échange houleux avec une habitante qui lui avait fait un doigt d’honneur quelques secondes plus tôt. Tout le week-end, on n’aura donc parlé que de ça sur les chaînes d’info. Avec ce geste, Éric Zemmour a donné l’image d’un homme incapable de se maîtriser. La séquence a été largement comparée à celle de Nicolas Sarkozy au Salon de l’Agriculture en 2008. Pourquoi un doigt d’honneur nous choque-t-il autant ? D’abord, parce qu’il est considéré comme un geste obscène depuis la Grèce Antique. Ensuite, parce qu’avec ce geste, Éric Zemmour s’adresse à une française et non pas à un adversaire politique. Un mauvais calcul quand on prétend être élu à l’Élysée.