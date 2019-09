Zoom : le fondateur d'une thérapie de conversion pour homosexuels... fait son coming-out

Aux États-Unis, les thérapies de conversion sont encore très nombreuses. Leur but ? Changer l’orientation sexuelle de leurs patients homosexuels. De plus en plus controversées à travers le monde – elles sont encore autorisées en France – ces thérapies de conversion viennent de subir un revers de taille. McKrae Game, fondateur de « Hope for wholeness », une thérapie de conversion célèbre outre-Atlantique vient d’annoncer publiquement… son homosexualité.