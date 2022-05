Zoom : le futur Premier ministre est-il déjà foutu ?

15 jours qu’Emmanuel Macron a été réélu et toujours aucun nouveau Premier ministre à l’horizon. On sent bien que le président prend un malin plaisir à rester au centre du jeu, d’où cette interrogation : le futur Premier ministre, qui qu’il ou elle soit, est-il déjà foutu ? Aura-t-il seulement un rôle à jouer dans le futur quinquennat d’Emmanuel Macron ? On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.