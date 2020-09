En savoir plus sur Yann Barthes

Ce mardi soir, Joe Biden et Donald Trump s’affronteront pour la première fois lors d’un débat télévisé. Aux États-Unis, ces débats sont devenus des shows et plusieurs d’entre eux ont même marqué l’Histoire du pays. Lilia Hassaine a compilé le meilleur des débats de ces dernières années, de Barack Obama à Hillary Cliton, en passant par Jimmy Carter et Gérald Ford.