Zoom : le mur de la honte made in France

Vendredi, la police a construit en urgence un mur pour bloquer l’accès au tunnel qui reliait la ville de Pantin au XIXème arrondissement de Paris. Pour la Préfecture de Paris, l’opération visait à protéger les habitants de la ville de Pantin des consommateurs de crack déplacés dans un square de la Villette quelques jours plus tôt. Pour les habitants, ce « mur de la honte » ne règle rien, bien au contraire. En plus de ne pas résoudre le problème de la consommation de drogue à Paris, il bloque désormais le libre passage des Pantinois. Ce n’est pas la première fois que les consommateurs de drogue sont déplacés d’un point A à un point B. Il y a d’abord eu le quartier de Stalingrad, puis l’échangeur de Porte-de-la-Chapelle rapidement surnommé « la colline du crack », puis le Jardin d’Éole devenu « le parc du crack », puis le square porte de la Villette donc, où le « mur de la honte » vient d’être construit. Depuis plus de trente ans, les consommateurs de drogues sont expulsés, sans prise en charge. Depuis des années donc, on déplace le problème plutôt que de le résoudre. Interrogé ce lundi matin sur RTL, le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti promet des solutions, mais quand ? Un discours qu’on entend, lui aussi, depuis longtemps. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.