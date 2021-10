Zoom : le pouvoir d’achat, préoccupation n°1 des Français

En écoutant les chaînes d’info, on pourrait penser que l’insécurité et l’immigration sont les deux sujets qui préoccupent le plus les Français. Et que ce sont donc sur ces sujets que les aspirants à l’Élysée devraient centrer leur campagne. En réalité, et malgré l’omniprésence d’Éric Zemmour et des thèmes qu’il tente d’imposer, la préoccupation majeure des Français, c’est leur pouvoir d’achat. 45% des Français estiment que le pouvoir d’achat sera un enjeu prioritaire pour faire leur choix lors du scrutin d’avril prochain. Un thème qui arrive bien avant la sécurité (30%) et qui pourrait faire du tort à Emmanuel Macron. 75% des Français estiment avoir perdu du pouvoir d’achat depuis le début de son quinquennat. En revanche, cette préoccupation pourrait envisager les candidats historiquement jugés les plus compétents sur la question : ceux de gauche, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel, Anne Hidalgo, mais aussi Marine Le Pen. Depuis un mois, la candidate du Rassemblement national multiplie justement les déplacements sur le thème « Rendre son pouvoir d’achat aux Français ». Reste à savoir si ce sujet, qui avait tant profité à Nicolas Sarkozy en 2017, suffira pour l’emporter en 2021.