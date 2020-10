En savoir plus sur Yann Barthes

Depuis l’assassinat de Samuel Paty, les membres du Rassemblement national se précipitent sur les plateaux télé et dans les studios de radio. Parmi eux, deux équipes : ceux qui parlent « d’islamisme » et ceux qui ne s’encombrent plus de mesure et mettent tous les musulmans dans le même sac. Vraie scission au sein du parti ou simple stratégie politique ? On en parle avec Lilia Hassaine.