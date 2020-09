Zoom : le reconfinement aura-t-il lieu ?

En savoir plus sur Yann Barthes

Depuis 48h la question est partout sur les chaînes d’infos : faut-il et va-t-on reconfiner la France pour endiguer la deuxième vague de l’épidémie ? Le gouvernement lui-même n’est pas clair sur la question : le ministre de la Santé, Olivier Véran, a assuré que le reconfinement du pays n’était pas dans la balance, avant d’être contredit ce lundi par la ministre du Travail Elisabeth Borne. En dehors du gouvernement pourtant les pro-reconfinement sont de plus en plus nombreux. Ce week-end, les prix Nobel d’Economie, Esther Duflo et Abhijit ont appelé à un reconfinement préventif du 1er au 20 décembre prochain pour réduire les risques de contagion au moment des traditionnels repas et fêtes de fin d’année. L’occupation des lits de réanimation dans les hôpitaux et les cris d’alerte lancés par les professionnels vont-ils amener le gouvernement à reconsidérer la question d’un nouveau confinement ? On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.