Zoom : le salut militaire de l’équipe de football de Turquie

C’est un geste politique qui s’est invité sur les terrains de football cette semaine : vendredi, l’équipe turque célèbre un but avait un salut militaire. Un geste qui sera reproduit à la fin de la rencontre dans les vestiaires et que les joueurs dédieront à leurs « soldats, martyrs et concitoyens ». Un geste en référence très claire à l’offensive turque dans le Kurdistan syrien. Valentine Oberti décrypte ce geste, ses conséquences et ses soutiens dans son Zoom.

