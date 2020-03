En savoir plus sur Yann Barthes

Invité sur BFMTV lundi soir, le nouveau ministre de la Santé, Olivier Véran, a été salué pour sa pédagogie. En cause : le dessin, en direct, d’une courbe représentant l’épidémie de Coronavirus dans le temps. Sauf que ce schéma, en réalité, est bien connu des épidémiologistes et est d’ailleurs utilisé depuis plus d’un siècle. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.