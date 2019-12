Donald Trump tenait une conférence de presse à l’occasion du sommet de l’OTAN à Londres. A la toute fin de sa conférence, un journaliste lui pose la question qui fâche sur ses liens avec le prince Andrew, mis en cause dans l’affaire Epstein. Et Donald Trump s’est perdu dans un vilain mensonge. On en parle avec Valentine Oberti dans son Zoom.

