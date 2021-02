Zoom - L’Elysée, machine à mèmes: et si c’était fait exprès ?

En savoir plus sur Yann Barthes

Depuis ce week-end, la dernière campagne de communication de l’Elysée fait beaucoup, beaucoup parler d’elle. Et pas vraiment parce qu’elle est efficace, mais surtout parce qu’elle est tournée en dérision sur les réseaux sociaux. C’est bien simple, en quelques heures, l’iconographie utilisée par l’Elysée a été détournée, détournée et encore détournée, et souvent avec beaucoup d’humour. Et si c’était justement toute la stratégie de l’Elysée ? Le directeur de création du Palais, Thibault Caizergues, s’est félicité de la viralité de sa campagne. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.