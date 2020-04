Zoom : les enfants, gros flou du Coronavirus

En savoir plus sur Yann Barthes

Malgré les annonces d’Edouard Philippe, il reste un grand flou autour des enfants. La réouverture des écoles est-elle sans risque pour les plus jeunes ? Au sein même de la communauté scientifique, la question fait débat. D’abord considérés comme des vecteurs importants du virus, on estime les enfants moins contagieux que les adultes. Toutefois, l’augmentation de cas de maladie grave chez les plus jeunes, en Italie, au Royaume-Uni et en France inquiète. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.