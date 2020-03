En savoir plus sur Yann Barthes

Après l’ouverture de la frontière Turque dimanche, un flot de migrants se dirige depuis vers la Grèce. Une image a fait le tour des médias et des réseaux sociaux : celle des garde-côtes grecs, tentant de faire chavirer un bateau de migrants, allant jusqu’à frapper ses occupants et à effectuer plusieurs tirs de sommation dans leur direction. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.